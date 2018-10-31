31 октября 2018, среда

Массовое убийство в синагоге Питтсбурга: стрелку увеличили число обвинений

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Роберту Бауэру грозит смертная казнь
Фото: fox carolina

Роберту Бауэру грозит смертная казнь

Большое жюри присяжных предъявило Роберту Бауэра, устроившего массовую стрельбу в синагоге в Питтсбурге, обвинения по 44 пунктам, включая преступления на почве ненависти.

Об этом сообщает AP.

Изначально ему предъявили обвинения по 29 пунктам.

Согласно вердикту большого жюри, наказание по 32 пунктам обвинения предусматривает смертную казнь.

Напомним, 27 октября 46-летний Роберт Бауэрс зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. В результате погибли 11 человек, еще шестеро получили ранения, среди которых четверо полицейских.

После стрельбы нападавший открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

Если его признают виновным, стрелку грозит смертная казнь.

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