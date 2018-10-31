Массовое убийство в синагоге Питтсбурга: стрелку увеличили число обвинений

Большое жюри присяжных предъявило Роберту Бауэра, устроившего массовую стрельбу в синагоге в Питтсбурге, обвинения по 44 пунктам, включая преступления на почве ненависти.

Об этом сообщает AP.

BREAKING: Federal grand jury indicts Robert Bowers on 44 counts, including hate crimes, in synagogue shooting. — The Associated Press (@AP) 31 октября 2018 г.

Изначально ему предъявили обвинения по 29 пунктам.

Согласно вердикту большого жюри, наказание по 32 пунктам обвинения предусматривает смертную казнь.

Напомним, 27 октября 46-летний Роберт Бауэрс зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. В результате погибли 11 человек, еще шестеро получили ранения, среди которых четверо полицейских.

После стрельбы нападавший открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

Если его признают виновным, стрелку грозит смертная казнь.