Массовое убийство в российском Кизляре: нападение на церковь сняла камера наружного наблюдения

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Нападавший был вооружен ружьем и ножом
Скриншот

Нападавший был вооружен ружьем и ножом

В Сети появилось видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлен непосредственно момент нападения вооруженного мужчины на церковь в городе Кизляр республики РФ Дагестан.

По последним данным, в результате устроенной им стрельбы погибли пять женщин, еще четыре человека получили ранения.

По словам настоятеля церкви, нападавший мужчина бежал к ней с криками "Аллаху акбар!", передает РБК.

"Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож",  - рассказал священник.

Ранее сообщалось, что в центре Кизляра неизвестный открыл огонь по людям.

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