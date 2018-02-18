Массовое убийство в российском Кизляре: нападение на церковь сняла камера наружного наблюдения

Нападавший был вооружен ружьем и ножом

В Сети появилось видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлен непосредственно момент нападения вооруженного мужчины на церковь в городе Кизляр республики РФ Дагестан.

По последним данным, в результате устроенной им стрельбы погибли пять женщин, еще четыре человека получили ранения.

По словам настоятеля церкви, нападавший мужчина бежал к ней с криками "Аллаху акбар!", передает РБК.

"Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож", - рассказал священник.

Ранее сообщалось, что в центре Кизляра неизвестный открыл огонь по людям.