02 октября 2018, вторник

Массовое отравление алкоголем в Иране: количество погибших возросло почти вдвое

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Алкоголь в Иране запрещен на законодательном уровне
Фото: Pixabay

Алкоголь в Иране запрещен на законодательном уровне

Количество погибших в результате отравления алкоголем в Иране возросло до 42 человек.

Об этом сообщили в Минздраве страны, пишет ВВС.

По меньшей мере, 460 человек были госпитализированы. Самой младшей пациентке – 19 лет.

16 человек ослепли после употребления алкоголя. 170 пострадавших прошли диализ.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

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