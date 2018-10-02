Массовое отравление алкоголем в Иране: количество погибших возросло почти вдвое

Алкоголь в Иране запрещен на законодательном уровне

Количество погибших в результате отравления алкоголем в Иране возросло до 42 человек.

Об этом сообщили в Минздраве страны, пишет ВВС.

По меньшей мере, 460 человек были госпитализированы. Самой младшей пациентке – 19 лет.

16 человек ослепли после употребления алкоголя. 170 пострадавших прошли диализ.

Ранее сообщалось о 24 погибших.