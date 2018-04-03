Массовая забастовка железнодорожников во Франции: поезда курсируют с перебоями

Железнодорожный транспорт во Франции работает с сильными перебоями

Во Франции забастовка железнодорожников против запланированной реформы железнодорожного транспорта привела к серьезным перебоям в движении поездов.

В стачке участвует почти половина работников госкомпании Национальное общество железных дорог (SNCF), сообщает DW.

Отмечается, что на линию выходит в среднем лишь каждая пятая электричка, движение поездов дальнего следования TGV осуществляется с еще более сильными перебоями.

Профсоюзы объявили, что в дальнейшем после каждых трех дней работы будет проводиться двухдневная забастовка.

Кроме того, 3 апреля в стране начали бастовать энергетики, сотрудники компаний, обеспечивающих уборку мусора с улиц, и национальный авиаперевозчик Air France.

Масштабная забастовка железнодорожников во Франции началась 2 апреля. Работники железнодорожного транспорта недовольны планами правительства упразднить особый статус работников железной дороги и лишить их ряда льгот.