Массовая стрельба в синагоге Питтсбурга: подозреваемый отказался признать вину

Подозреваемый в массовом убийстве в синагоге Питтсбурга Роберт Бауэрс не признал себя виновным в убийстве 11 человек и других вменяемых ему преступлениях.

Об этом он заявил в четверг, 1 ноября, во время выступления перед большим жюри присяжных, передает NBC News.

Во время судебного заседания Бауэрс не проявлял особых эмоций, даже когда ему сообщили, что он находится под угрозой смертного приговора.

Напомним, что большое жюри присяжных предъявило Роберту Бауэрсу обвинения по 44 пунктам, включая преступления на почве ненависти и нетерпимости.

27 октября 46-летний Роберт Бауэрс зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. В результате погибли 11 человек, еще шестеро получили ранения, среди которых четверо полицейских.

После стрельбы нападавший открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

Если его признают виновным, стрелку грозит смертная казнь.