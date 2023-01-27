Россия уже снижает интенсивность ракетных ударов, долго терроризировать Украину она не сможет — Данилов 27 января, 23:06 Сбитая российская ракета (Фото:Полиция Киевской области)

Войска РФ снижают интенсивность массированных ракетных ударов. У оккупантов больше нет возможности производить нужное количество ракет, чтобы долго «терроризировать» Украину обстрелами.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио Свобода.

«Вы видите, что они уже снижают интенсивность», — сказал он о последних массированных обстрелах Украины.

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По его данным, у оккупантов больше нет способности производить нужного количества, чтобы «они могли нас постоянно на долгий промежуток времени терроризировать».

«Единственная оговорка, я уже о нем говорил, если не дай Бог им будут помогать Иран или какие-то другие страны, но мы об этом будем сразу знать и будем на это реагировать», — сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что знает оставшееся в России точное число ракет, но отказался его назвать.

26 января Украина подверглась новой массированной атаке РФ: после ночных ударов иранскими дронами утром страна-террорист обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами. По информации ГСЧС, 11 человек погибли и 11 были ранены.

Россия запустила 59 крылатых ракет, силы ПВО сбили 47. Пуски были с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря. Оккупанты использовали ракеты Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, ракеты Калибр, а также управляемые авиационные ракеты Х-59.