В Польше вблизи Люблина и Жешува закрывали воздушное пространство во время массированного российского обстрела

Российский беспилотник, который летел над Киевом 28 сентября (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 28 сентября, во время массированного обстрела Украины , в Польше временно закрывали воздушное пространство над районами вблизи Люблина и Жешува.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные сервиса отслеживания полетов Flightradar24.

По его данным, ограничения ввели из-за «незапланированной военной деятельности, связанной с безопасностью государства».

Позже польские вооруженные силы подтвердили, что поднимали в воздух самолеты, чтобы гарантировать безопасность национального воздушного пространства.

«В связи с деятельностью дальней авиации Российской Федерации, которая осуществляет удары по территории Украины, польские и союзные самолеты начали действовать в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

В ночь на 28 сентября Польша поднимала в небо военную авиацию из-за комбинированной атаки России по Украине. Силы обороны Польши подняли в воздух очередные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационного наблюдения были переведены в состояние наивысшей боевой готовности.

РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве погибли четыре человека, среди них — 12-летняя девочка. В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции. Также РФ атаковала Сумскую область — погиб один человек и четверо получили ранения.

Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны разных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средств воздушного нападения.