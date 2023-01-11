В США приостановили вылет всех внутренних рейсов из-за масштабного технического сбоя, Байден поручил провести расследование 11 января, 15:58 В США отменили вылет всех внутренних авиарейсов из-за сбоя в системе оповещения (Фото:United/Facebook)

В США приостановили вылет всех внутренних рейсов из-за сбоя в системе Федерального управления гражданской авиации (FAA), которая оповещает пилотов о потенциальной опасности на маршрутах.

Как сообщает CNN, сбой в работе гражданской авиации повлиял на рейсы всех авиакомпаний.

Задерживаются тысячи рейсов, и это число росло с каждой минутой.

В FAA заявили, что некоторые функции уже начали восстанавливать, но операции в Национальной системе воздушного пространства остаются ограниченными.

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Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что ведомство совместно с FAA работают над «быстрым и безопасным» решением проблемы.

Президент США Джо Байден отреагировал на критическую ситуацию в области функционирования гражданской авиации.

Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила в Twitter, что он поручил провести полное расследование причин, по которым произошел сбой. В настоящее время нет никаких признаков кибератаки на систему.

«Сегодня утром министр транспорта проинформировал президента о сбое в работе системы FAA. На данный момент нет никаких доказательств кибератаки, но президент поручил провести полное расследование причин. FAA будет регулярно предоставлять обновленную информацию», — резюмировала представительница Белого дома.

Пока не сообщается, когда авиация сможет полноценно возобновить работу.