Горит цех с отходами. В Московской области РФ возник масштабный пожар — фото и видео

22 апреля, 09:28
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Пожар в Люберцах Московской области России (Фото:МЧС России/Telegram)

Пожар в Люберцах Московской области России (Фото:МЧС России/Telegram)

В Люберце Московской области РФ возник масштабный пожар металлического цеха по утилизации отходов. Огромный столб черного дыма виден по всему городу.

Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций России.

«В Люберцах пожарные локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним постройкам нет», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что площадь пожара 1500 квадратных метров.

В МЧС РФ отметили, что к тушению пожара привлекли 38 человек и 11 единиц техники.

Позже в российском ведомстве добавили, что по состоянию на 8:15 утра пожар полностью ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Россия Москва Отходы Пожежа

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