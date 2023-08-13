В российском Подмосковье начался масштабный пожар: в воздух поднимаются клубы черного дыма — видео
Крупный пожар в Московской области РФ (Фото:Mash/Telegram)
Днем в воскресенье, 13 августа, в российском Подмосковье начался масштабный пожар.
Как сообщает Telegram-канал Mash, со стороны промзоны Полигон на Донинском шоссе в воздух поднимаются клубы густого черного дыма.
Пожар уже распространился на 2700 квадратных метров.
По предварительной информации, там горит склад с удобрениями. Сначала якобы загорелись пластиковые поддоны, а затем огонь перекинулся на деревянные паллеты.
Причины возгорания не сообщаются.
9 августа произошел масштабный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. По данным росСМИ, на этом заводе разрабатывали российский бомбардировщик нового поколения.
Также в Сети появлялись видео со снарядами возле места взрыва. Это может свидетельствовать о том, что «склад пиротехники» на самом деле был арсеналом оружия.