Масштабные протесты во Франции: в Марселе скончалась женщина, в дом которой залетела граната
В одной из больниц Марселя умерла 80-летняя женщина, получившая раны от разрыва слезоточивой гранаты, которая залетела к ней в квартиру во время акции протеста "желтых жилетов", сообщает Le Figaro.
Известно, что в квартире у женщины нашли осколки слезоточивой гранаты, которая залетела к ней в окно во время акции протеста "желтых жилетов", проходившей как раз в субботу.
Прямую связь между ранением и смертью женщины пока не установили, поскольку пострадавшая скончалась от послеоперационного шока.
Акции "желтых жилетов" во Франции переросли в общенациональный протест: все подробности
Демонстранты из движения Желтые жилеты устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Кроме снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже. Сотрудники французской полиции начали задерживать демонстрантов.
Ранее сообщалось, что демонстранты начали устраивать массовые беспорядки: бросали снаряды, жгли автомобили и громили торговые фасады.
По состоянию на 2 декабря в Париже правоохранители задержали 378 человек, 133 человека были ранены.
Французское правительство рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения, чтобы предотвратить обострение беспорядков в стране.
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