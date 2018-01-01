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Масштабные протесты во Франции: школьники частично сожгли лицей возле Тулузы

Сегодня, 20:16
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Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов"

Во Франции усилились протесты школьников, которые решили присоединиться к сопротивлению так называемых "желтых жилетов", сообщает France Info.

В разных городах произошли столкновения с полицией и пожары. В городе Бланьяк возле Тулузы они частично сожгли здание лицея Экзюпери. В здании загорелся мусорный бак. Затем огонь распространился к главному входу и перекинулся на фасад.

Акции "желтых жилетов" во Франции переросли в общенациональный протест: все подробности

Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия и быстро потушили огонь, однако зданию нанесен значительный ущерб.

Столкновения вспыхнули в Лионе, Марселе, Бордо и Орлеане. Школы в Кретее и Версале школьники заблокировали.

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.  

Улицы Парижа превратился в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.  

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека.

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Теги:   Протест Франция Школа

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