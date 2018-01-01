Масштабные протесты во Франции: школьники частично сожгли лицей возле Тулузы
Во Франции усилились протесты школьников, которые решили присоединиться к сопротивлению так называемых "желтых жилетов", сообщает France Info.
В разных городах произошли столкновения с полицией и пожары. В городе Бланьяк возле Тулузы они частично сожгли здание лицея Экзюпери. В здании загорелся мусорный бак. Затем огонь распространился к главному входу и перекинулся на фасад.
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Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия и быстро потушили огонь, однако зданию нанесен значительный ущерб.
Столкновения вспыхнули в Лионе, Марселе, Бордо и Орлеане. Школы в Кретее и Версале школьники заблокировали.
В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.
Улицы Парижа превратился в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.
Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.
По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека.
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