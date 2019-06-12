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Масштабные протесты в Гонконге: активисты заблокировали парламент и перекрыли дороги

Сегодня, 10:04
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Масштабные протесты в Гонконге: активисты заблокировали парламент и перекрыли дороги - фото

REUTERS/Athit Perawongmetha

Гонконг протестует против нового закона об экстрадиции подозреваемых в материковый регион Китая

В Гонконге продолжаются протесты против нового закона об экстрадиции подозреваемых в материковый регион Китая.

Как сообщает Reuters, сотни активистов собрались в правительственном квартале особой административной зоны, в то время как кабинет готовился к обсуждению соответствующего законопроекта.

В итоге правительство вынуждено было перенести обсуждение законопроекта.

Параллельно демонстранты перекрыли две ключевые трассы в регионе.

Демонстрации не утихают в Гонконге с 9 июня. По словам организаторов протестов, с их начала на улицы вышло уже около миллиона человек.

Теги:   Гонконг

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