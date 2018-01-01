Масштабные протесты: Франция отложила решение о повышении цен на продукты питания Сегодня, 16:52 43 Цей матеріал також доступний українською Министр по вопросам сельского хозяйства обвинил в отсрочке роста цен масштабные протесты

Франция приостановит до начала 2019 года рост минимальных цен на продовольственные продукты, сообщает Reuters.

В связи с ситуацией крупнейшие группы фермеров призвали выйти на протест на следующей неделе.

Министр по вопросам сельского хозяйства Дидье Гийом обвинил в отсрочке массовые демонстрации, которые прокатились по стране с 17 ноября.

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По словам чиновника, решения о росте цен будут реализованы правительством в январе или феврале.

В крупном фермерском союзе FNSEA заявили, что более высокие минимальные цены на продовольствие помогут фермерским хозяйствам бороться с низкими доходами. В союзе отметили, что будут рассматривать задержку принятия мер как "катастрофический сигнал".

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В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратился в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

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