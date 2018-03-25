Масштабность марша за ограничение ношения оружия в США сняли с высоты

На митинги вышли сотни тысяч человек

Телеканал CNN опубликовал сюжет, в котором составит нарезку из разных городов США, где 24 марта прошли марши за ограничение ношения оружия.

В видео попали кадры из Маями, Бостона, Лос-Анджелеса, Атланты, Далласа, Нью-Йорка, Вашингтона и других.

Aerial footage shows the turnout at various March for Our Lives across the US today https://t.co/50KflY3S4X pic.twitter.com/MVxCufnaIQ — CNN (@CNN) 24 марта 2018 г.

Напомним, 24 марта в США прошли массовые митинги за ограничение ношения оружия.

Дебаты о необходимости ужесточения контроля за оружием вспыхивают в США с новой силой после каждой трагедии, связанной с массовой стрельбой. Тем не менее, пока никаких заметных изменений в этой сфере так и не произошло.

Организаторы национальной акции уже заявили, что менее чем за два месяца им удалось собрать 3,8 миллиона долларов. Эти деньги пойдут на поддержку кандидатов, выступающих за ужесточение контроля над оружием, на предстоящих осенью промежуточных выборах в Конгресс США.

Инициативу школьников публично поддержали многие знаменитости в США. Ожидается, что в субботней акции в Вашингтоне примут участие актер Джордж Клуни, певицы Ариана Гранде, Мили Сайруси другие.