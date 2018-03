Масштабность марша за ограничение ношения оружия в США сняли с высоты

Телеканал CNN опубликовал сюжет, в котором составит нарезку из разных городов США, где 24 марта прошли марши за ограничение ношения оружия.

В видео попали кадры из Маями, Бостона, Лос-Анджелеса, Атланты, Далласа, Нью-Йорка, Вашингтона и других.

Aerial footage shows the turnout at various March for Our Lives across the US today https://t.co/50KflY3S4X pic.twitter.com/MVxCufnaIQ