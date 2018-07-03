Масштабное отключение электричества в Азербайджане: в Баку не работает метро, дома остались без воды и газа

Во вторник, 3 июля, в столице Азербайджана Баку и других городах произошло повторное отключение электроэнергии из-за аварии на Мингечаурской ТЭЦ, в результате движение в бакинском метрополитене приостановилось.

Как рассказали Media.Az в пресс-службе бакинского метрополитена, в результате прекращения электроснабжения из поездов было эвакуировано 154 пассажира.

Согласно оперативному видео, пассажиров выводили из подземки по темному туннелю, были включены только лампы аварийного освещения.

Из-за непостоянства в подаче электроэнергии бакинский метрополитен сегодня не будет восстанавливать свою работу.

Людей также эвакуировали из торговых центров 28 Mall и Ganjlik mall. Ситуация на дорогах Баку – напряженная из-за неработающих светофоров. На некоторых дорогах образовались большие пробки.

Кроме того, новое обесточивание приостановило движение трех электропоездов Баку-Сумгайыт. С помощью специальных транспортных средств поезда доехали до ближней станции, где эвакуировали всех пассажиров.

Из-за нового отключения электричества в жилых домах Баку и других городов отсутствует подача воды и газа. На водоочистных установках на Куре и в Джейранбатане приостановлена очистка и раздача воды.

Напомним, что в ночь на 3 июля произошло масштабное отключение электричества по всему Азербайджану. В результате аварии на Мингечаурской ТЭЦ без света осталась столица Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгайыт, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.