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Масштабное ДТП в Индии: столкнулись 50 авто, есть погибшие

Сегодня, 14:05
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: pixabay.com

В результате ДТП погибли минимум восемь человек

В индийском штате Харьяна столкнулись 50 автомобилей, об этом сообщает телеканал NDTV.

В результате ДТП погибли восемь человек.

Авария произошла на трассе Рохтак — Тевари близ города Джаджар в штате Харьяна.

Семеро из восьми погибших — женщины. Врачи оценивают состояние десяти пострадавших как критическое, их доставили в больницы.

По предварительной информации, причиной ДТП стали густой туман и слабая видимость.

После аварии образовалась пробка в несколько километров.

Теги:   Индия Авария ДТП

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