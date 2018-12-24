Масштабное ДТП в Индии: столкнулись 50 авто, есть погибшие
В индийском штате Харьяна столкнулись 50 автомобилей, об этом сообщает телеканал NDTV.
В результате ДТП погибли восемь человек.
Авария произошла на трассе Рохтак — Тевари близ города Джаджар в штате Харьяна.
Семеро из восьми погибших — женщины. Врачи оценивают состояние десяти пострадавших как критическое, их доставили в больницы.
7 killed after 50 vehicles pile-up because of dense fog in Haryana's Jhajjar. pic.twitter.com/KfijPXZipp— DNA (@dna) 24 декабря 2018 г.
По предварительной информации, причиной ДТП стали густой туман и слабая видимость.
После аварии образовалась пробка в несколько километров.