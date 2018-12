Масштабное ДТП в Индии: столкнулись 50 авто, есть погибшие

В результате ДТП погибли восемь человек.

Авария произошла на трассе Рохтак — Тевари близ города Джаджар в штате Харьяна.

Семеро из восьми погибших — женщины. Врачи оценивают состояние десяти пострадавших как критическое, их доставили в больницы.

7 killed after 50 vehicles pile-up because of dense fog in Haryana's Jhajjar. pic.twitter.com/KfijPXZipp