Масштабное ДТП в Германии: столкнулись два школьных автобуса, есть пострадавшие

В баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии столкнулись два школьных автобуса.

Об этом сообщает Bild.

В результате аварии серьезные травмы получили минимум пять человек.

Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф примерно в 13:30 по местному времени.

Серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей, еще 15 детей и подростков – травмы средней и легкой степени тяжести.

По предварительным данным, в автобусах было примерно 40 человек. Для перевозки пострадавших в больницы использовали несколько вертолетов.

Что стало причиной ДТП пока неизвестно. В аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, на которой произошло ДТП, полностью перекрыли.