Масштабное ДТП в Германии: столкнулись два школьных автобуса, есть пострадавшие

В баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии столкнулись два школьных автобуса.
Об этом сообщает Bild.
В результате аварии серьезные травмы получили минимум пять человек.
Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф примерно в 13:30 по местному времени.
Серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей, еще 15 детей и подростков – травмы средней и легкой степени тяжести.
По предварительным данным, в автобусах было примерно 40 человек. Для перевозки пострадавших в больницы использовали несколько вертолетов.
Что стало причиной ДТП пока неизвестно. В аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, на которой произошло ДТП, полностью перекрыли.
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования