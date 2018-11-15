15 ноября 2018, четверг

Масштабное ДТП в Германии: столкнулись два школьных автобуса, есть пострадавшие

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Причина ДТП пока неизвестна
Фото: twitter.com/BR_Franken

Причина ДТП пока неизвестна

В баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии столкнулись два школьных автобуса.

Об этом сообщает Bild.

В результате аварии серьезные травмы получили минимум пять человек.

Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф примерно в 13:30 по местному времени.

Серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей, еще 15 детей и подростков – травмы средней и легкой степени тяжести.

По предварительным данным, в автобусах было примерно 40 человек. Для перевозки пострадавших в больницы использовали несколько вертолетов.

Что стало причиной ДТП пока неизвестно. В аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, на которой произошло ДТП, полностью перекрыли.

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