В Египте автобус с людьми упал в канал: более 20 погибших, в том числе дети

13 ноября, 14:20
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Масштабное ДТП в Египте (Фото:REUTERS/Hadeer Mahmoud)

Масштабное ДТП в Египте (Фото:REUTERS/Hadeer Mahmoud)

В субботу, 12 ноября, в Египте автобус упал в канал в районе дельты реки Нил. В результате погиб не менее 21 человек. Среди погибших трое детей.

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Египта, авария произошла в провинции Дакахлия, примерно в 100 километрах северо-восточнее Каира.

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Начальник полиции Мохамед Абдель Хади сказал, что водитель мог потерять контроль над управлением. По данным правоохранителей, автобус перевозил около 35 человек.

https://www.youtube.com/embed/80ZelE7aScI
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   ДТП Египет Автобус

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