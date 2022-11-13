В Египте автобус с людьми упал в канал: более 20 погибших, в том числе дети 13 ноября, 14:20 Масштабное ДТП в Египте (Фото:REUTERS/Hadeer Mahmoud)

В субботу, 12 ноября, в Египте автобус упал в канал в районе дельты реки Нил. В результате погиб не менее 21 человек. Среди погибших трое детей.

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Египта, авария произошла в провинции Дакахлия, примерно в 100 километрах северо-восточнее Каира.

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Начальник полиции Мохамед Абдель Хади сказал, что водитель мог потерять контроль над управлением. По данным правоохранителей, автобус перевозил около 35 человек.