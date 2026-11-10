В Болгарии на трассе София-Бургас столкнулись 50 автомобилей: 11 человек погибли, полсотни получили ранения

10 ноября, 15:08
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По предварительным данным, ДТП произошло из-за тумана (Фото: Mihail Dinev/Svoboden Glas/Handout via REUTERS)

По предварительным данным, ДТП произошло из-за тумана (Фото: Mihail Dinev/Svoboden Glas/Handout via REUTERS)

По меньшей мере 11 человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате массовой аварии в Болгарии, произошедшей 10 ноября на юго-востоке страны, сообщает агентство AFP.

Сообщается, что из-за густого тумана столкнулись около 50 легковых и грузовых автомобилей, которые двигались в обоих направлениях по автомагистрали, соединяющей болгарскую столицу Софию с черноморским городом Бургас.

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Масштабное ДТП произошло недалеко от города Ямбол. На фото и видео с места происшествия видны перевернутые и разбитые автомобили, помятые грузовики, а также сгоревшие машины.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об 11 погибших и как минимум 48 раненых.

https://twitter.com/JazzBulgaria/status/2120110034965442996
Mihail Dinev/Svoboden Glas/Handout via REUTERS
Фото: Mihail Dinev/Svoboden Glas/Handout via REUTERS
Mihail Dinev/Svoboden Glas/Handout via REUTERS
Фото: Mihail Dinev/Svoboden Glas/Handout via REUTERS

Сегодня Радев встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Болгарии, но отменил часть официальных мероприятий, в которых должен был принять участие во вторник после обеда.

Раненых доставили в больницы соседних городов, в частности, была задействована авиация.

Михаил Динев/Svoboden Glas/Фото предоставлено агентством REUTERS
Фото: Михаил Динев/Svoboden Glas/Фото предоставлено агентством REUTERS
Михаил Динев/Svoboden Glas/Фото предоставлено агентством REUTERS
Фото: Михаил Динев/Svoboden Glas/Фото предоставлено агентством REUTERS

AFP называет дороги Болгарии «самыми опасными в ЕС». Согласно данным Европейской комиссии, в 2025 году в Болгарии было зафиксировано 71 смертельное ДТП на миллион населения, что является самым высоким показателем в Европейском Союзе.

В 2025 году в результате дорожно-транспортных происшествий в Болгарии погибло 456 человек, что на 5% меньше, чем в предыдущем году, и на 27% меньше, чем в 2019 году.

Mihail Dinev/Svoboden Glas/Handout via REUTERS
Фото: Mihail Dinev/Svoboden Glas/Handout via REUTERS

Министр иностранных дел Румынии Дан Некулаеску заявил, что среди пострадавших есть один румын, и выразил «глубочайшие соболезнования» жертвам ДТП и их семьям.

Глава Европейского совета Антониу Кошта также заявил, что он «глубоко опечален, узнав о трагическом дорожно-транспортном происшествии в Болгарии сегодня утром».

Редактор: Инна Семенова

Теги:   ДТП Болгария

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