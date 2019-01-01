Масштабное ДТП на юге Турции: столкнулись 10 автомобилей, есть раненые Сегодня, 23:34 3 Цей матеріал також доступний українською Трое из пострадавших – водители транспортных средств Фото: cnnturk.com

На юге Турции, в городе Адана, в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись 10 автомобилей, 7 человек получили ранения, передает CNN Turk.

"10 автомобилей столкнулись в резульатті ДТП в Адане сегодня вечером, 7 человек получили ранения. Дорога, где произошла авария, закрыта для движения транспорта", - сообщили спасатели.

Как отмечается, трое из пострадавших – водители транспортных средств.

Пострадавшим оказана первая помощь на месте, они были доставлены в больницу.