Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Томаш Фиала
Риски и возможности
Мустафа Найем
Настоящее будущее
Петр Порошенко
Держать штурвал
Андерс Аслунд
Тень Кремля

Масштабное ДТП на юге Турции: столкнулись 10 автомобилей, есть раненые

Сегодня, 23:34
3
Цей матеріал також доступний українською

Трое из пострадавших – водители транспортных средств

Фото: cnnturk.com

На юге Турции, в городе Адана, в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись 10 автомобилей, 7 человек получили ранения, передает CNN Turk.

"10 автомобилей столкнулись в резульатті ДТП в Адане сегодня вечером, 7 человек получили ранения. Дорога, где произошла авария, закрыта для движения транспорта", - сообщили спасатели.

Как отмечается, трое из пострадавших – водители транспортных средств.

Пострадавшим оказана первая помощь на месте, они были доставлены в больницу.

Фото: cnnturk.com

Теги:   Турция ДТП

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Научпоп

Сегодня, 12:00

article_img
Квантовый компас. Британские ученые нашли способ попрощаться с GPS
Игры

Сегодня, 07:20

article_img
5 лучших игр для похмелья. Когда Новый год прошел слишком весело
Геополитика

Вчера, 11:29

article_img
Сюрприз от Трампа. Решение об уходе из Сирии стало политической катастрофой для США

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться