Масштабная забастовка профсоюзов Бельгии: акция почти не коснется скоростной железной дороги 11 февраля, 22:33 249 Цей матеріал також доступний українською EPA Забастовка затронет часть транспорта Брюсселя EPA

В Бельгии всеобщая забастовка, которая запланирована профсоюзами на среду, 13 февраля, почти не отразится на интенсивности скоростного железнодорожного международного сообщения.

Об этом в сообщает Brussels times.

Thalys отменила только один утренний рейс между Брюсселем и Парижем, а Eurostar не видит проблем для пассажиров, следующих в Великобританию.

Однако, пассажиры, которые планировали путешествовать во Францию, в частности, в направлении городов Лилль или Кале, вынуждены будут изменить планы из-за закрытия внутреннего терминала для путешествий в пределах Шенгенской зоны.

Но даже эти пассажиры смогут без дополнительных затрат компенсировать свои билеты и совершить путешествие на скоростных поездах TGV.

Ранее, в Бельгии крупнейшая авиакомпания Brussels Airlines объявила об отмене всех рейсов на среду, 13 февраля в связи масштабной забастовкой в стране. Забастовка может затронуть также и большую часть общественного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта.

Среди требований работников: повышение заработной платы, увеличение времени отдыха и повышение пенсий.