Маскировался под дипломата: президент Косово подтвердил задержание россиянина
Президент Косово Хашим Тачи подтвердил, что полиция во время спецоперации в населенных преимущественно сербами районах задержала гражданина России.
По его словам, задержанный россиянин «маскировался под дипломата», сообщает Радио Свобода.
В то же время российское посольство в Белграде заявил, что проверяет сообщение о задержании гражданин России, которого в диппредставительстве идентифицировали как Михаила Краснощенко.
Ранее о задержании российского гражданина на севере Косово сообщал президент Сербии Александр Вучич.
Напомним, сербская армия была приведена в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы республики, где провела несколько арестов.
После провозглашения в 2008 году независимости Косово, страну признали 110 государств мира, в том числе США.
В свою очередь Сербия продолжает настаивать, что независимая республика является ее территорией и блокирует с помощью РФ ее вступление в ООН.