Маскировался под дипломата: президент Косово подтвердил задержание россиянина Сегодня, 14:41 Цей матеріал також доступний українською Kosovo Police Задержанный россиянин маскировался под дипломата, заявил президент Косово Kosovo Police

Президент Косово Хашим Тачи подтвердил, что полиция во время спецоперации в населенных преимущественно сербами районах задержала гражданина России.

По его словам, задержанный россиянин «маскировался под дипломата», сообщает Радио Свобода.



В то же время российское посольство в Белграде заявил, что проверяет сообщение о задержании гражданин России, которого в диппредставительстве идентифицировали как Михаила Краснощенко.

Ранее о задержании российского гражданина на севере Косово сообщал президент Сербии Александр Вучич.

Напомним, сербская армия была приведена в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы республики, где провела несколько арестов.

После провозглашения в 2008 году независимости Косово, страну признали 110 государств мира, в том числе США.

В свою очередь Сербия продолжает настаивать, что независимая республика является ее территорией и блокирует с помощью РФ ее вступление в ООН.