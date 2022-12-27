Маск заявил, что в Иране работает почти 100 терминалов Stralink, помогающих протестующим 27 декабря, 04:47 Протесты в Иране продолжаются с сентября (Фото:WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в Иране работают уже около 100 терминалов Stralink, помогающих протестующим.

Ранее Маск говорил, что активирует сеть из более чем 2000 спутников для предоставления услуг Интернета в Иране на фоне антиправительственных протестов.

Бизнесмен пошел на такой шаг в рамках усилий США по распространению свободного доступа к информации для иранцев.

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Approaching 100 Starlinks active in Iran — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2022

С 16 сентября Иран охватили масштабные протесты. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и предположительно избитой иранской «полицией нравов» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

В социальных сетях появлялись видео, где протестующие забрасывают камнями правоохранителей и их автомобили, а также кадры горящих автомобилей и многочисленных шествий по улицам иранских городов.

В начале ноября парламент Ирана потребовал от судебных органов принять «решительные меры» в отношении участников протестов, которых обвиняют в «беспорядках». Депутаты сравнили действия протестующих с действиями боевиков Исламского государства и призвали «привести в исполнение приговор возмездия».

Иранские силовики задержали больше 10 тысяч участников протестов. По официальным данным Тегерана, в отношении 1024 протестующих открыли дела.