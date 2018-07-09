Маск показал видео испытаний мини-подлодки, разработанной для спасения детей из пещеры в Таиланде

Изобретатель Илон Маск продемонстрировал видео испытаний мини-подлодки, которая команда компании изобретателя SpaceX разработала для спасения застрявших в пещере в Таиланде подростков-футболистов и их тренера.

Соответствующее видео Маск опубликовал в своем Twitter.

Корпус экспериментальной субмарины представляет собой пустую трубу для подачи жидкого кислорода от топливной системы ракеты Falcon 9. Из-за небольших размеров подлодка способна проходить узкие участки тоннелей пещеры, а для ее транспортировки требуется два дайвера.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.

По словам Маска, эта мини-подлодка многофункциональна и может быть использована в качестве спасательной капсулы в космосе.

Напомним, что ранее Илон Маск пообещал принять участие в спасении детской футбольной команды, которая оказалась в ловушке в затопленных пещерах Таиланда, и поставил перед инженерами его компании SpaceX задачу построить подлодку "детского размера", которая могла бы проникнуть в затопленную пещеру и спасти детей и их тренера.

Тайские власти отнеслись к проекту скептично. Они заявили, что примут всю посильную помощь, но не уверены, что инженеры Маска понимают всю сложность ситуации.

8 июля в Таиланде спасатели смогли эвакуировать четверых мальчиков из пещеры Кхао Луанг, где они были заблокированы в течение двух недель. Они были немедленно транспортированы в госпиталь города Чианграй.

По сообщениям СМИ, следующий этап эвакуации начнется через 10-20 часов, поскольку в настоящее время в Маэ Саи льет дождь. В операции участвуют 40 тайских ныряльщиков и 50 аквалангистов из других стран мира.