Маск недоволен отказом спасателей Таиланда использовать его мини-субмарину для спасения детей из пещеры

Глава Space X и Tesla Илон Маск поставил под сомнение компетентность тайских спасателей, которые отказались использовать его мини-субмарину для спасения детей из затопленной пещеры Кхао Луанг.

Как сообщает The Guardian, Маск попросил провести проверку по итогам спасательной операции в Таиланде.

Издание напоминает, что Маск лично привез свое изобретение в Таиланд, однако глава спасательной миссии Наронсак Осатанакорн отклонил предложение Маска, объяснив, что субмарина, при всем ее технологическом совершенстве, непригодна для условий, в которых проводится спасательная операция.

В ответ Маск заявил, что Осатанакорн недостаточно компетентен, чтобы давать такие оценки. Он также сослался на письмо британского дайвера, который обнаружил мальчиков, в котором тот просил Маска продолжать работу над субмариной.

Напомним, 10 июля спасательная операция в пещере Кхао Луанг благополучно завершилась. Спасатели на протяжении трех дней выводили детей из затопленной пещеры.

23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.