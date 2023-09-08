«Сейчас покажем». Стратком ВСУ ответил Маску, который не видит российской пропаганды в Twitter 8 сентября, 21:30 Американский миллиардер Илон Маск (Фото:REUTERS/Mike Blake)

Американский миллиардер и владелец социальной сети X (Twitter) Илон Маск заявил, что в этой соцсети «нет российской пропаганды». Управление стратегических коммуникаций ВСУ отреагировало на такое заявление бизнесмена.

Свой ответ Стратком опубликовал в X (Twitter) в пятницу, 8 сентября.

Ранее американский миллиардер написал в X такое сообщение: «Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы не видим ее».

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Представители украинского Страткома разместили скриншот этого поста Маска и добавили подпись.

«Маск заявляет, что здесь на X нет российской пропаганды. Вот, позвольте вам показать это, Илон Маск», — написали представители Страткома и привели такие аргументы:

Российские государственные СМИ процветают на X и свободно распространяют фейковые новости и дезинформацию;

Источниками дезинформации также стали аккаунты российского МИДа и российских дипломатических учреждений;

X позволяет таким россиянам, как Медведев, Рогозин и другие распространять призывы к убийству украинцев;

X не ограничивает деятельность российских аккаунтов;

X убрал ярлык « государственные медиа», чтобы пропаганде было легче обманывать аудиторию;

государственные медиа», чтобы пропаганде было легче обманывать аудиторию; X прекратил сопротивление ботофермам, которые искажают дискурс и манипулируют общественным мнением.

«Уважаемый Илон Маск, вы уверены, что не видите никакой российской пропаганды на X-профилях RT, Sputnik, Медведева, Рогозина и других? Если вы действительно боретесь с российской пропагандой, блокируйте их аккаунты», — резюмировали представители украинского Страткома.

3 сентября BBC со ссылкой на отчет Еврокомиссии сообщило, что соцсеть Х (ранее Twitter) Илона Маска способствовала распространению российской пропаганды о войне России против Украины.

Накануне телеканал CNN опубликовал отрывок из новой биографии Маска. В ней говорится, что Маск тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма в 2022 году, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот страны-агрессора России.

Сам Маск, комментируя эту историю, заявил, что не выключал спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, но и отказал Украине ее там активировать.