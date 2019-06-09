Машина времени не будет выступать на патриотическом концерте у стен Кремля
В РФ отменили выступление группы Машина времени на сборном концерте 12 июня на Красной площади в честь Дня России.
Об этом Интерфаксу сообщил лидер группы Андрей Макаревич.
По словам пресс-секретаря группы Антона Чернина, об отмене выступления сообщили организаторы концерта — компания Арс. Сама группа выступление не отменяла.
Машина времени должна была выступить у стен Кремля 12 июня на патриотическом гала-концерте в честь Дня России.
В концерте ко Дню России примут участие Григорий Лепс, Стас Михайлов, Юрий Антонов, Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, Николай Басков и другие.
Солист группы Машина времени Андрей Макаревич известен своей симпатией к Украине и критической позицией по отношению к российским властям.