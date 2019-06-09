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Машина времени не будет выступать на патриотическом концерте у стен Кремля

Сегодня, 10:39
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Машина времени не будет выступать на патриотическом концерте у стен Кремля - фото

Группа Машина времени/Facebook

Об отмене выступления сообщили организаторы

В РФ отменили выступление группы Машина времени на сборном концерте 12 июня на Красной площади в честь Дня России.

Об этом Интерфаксу сообщил лидер группы Андрей Макаревич.

По словам пресс-секретаря группы Антона Чернина, об отмене выступления сообщили организаторы концерта — компания Арс. Сама группа выступление не отменяла.

Машина времени должна была выступить у стен Кремля 12 июня на патриотическом гала-концерте в честь Дня России.

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В концерте ко Дню России примут участие Григорий Лепс, Стас Михайлов, Юрий Антонов, Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, Николай Басков и другие.

Солист группы Машина времени Андрей Макаревич известен своей симпатией к Украине и критической позицией по отношению к российским властям.

Теги:   Андрей Макаревич Машина времени

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