В Москве в аварию попал автомобиль, вероятно, патриарха Кирилла. В РПЦ отрицают — росСМИ 22 мая, 09:43 В ДТП в центре Москвы попал Aurus с правительственными номерами (Фото:Скриншот видео Shot/Telegram)

В центре Москвы в понедельник, 22 мая, в ДТП попал автомобиль Aurus, который, по предварительным данным, закреплен за главой Русской православной церкви Кириллом. Об этом сообщает Baza и другие российские ресурсы.

По данным СМИ, авария произошла в 06:30 утра по московскому времени на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Автомобиль Volvo выезжал из переулка, когда в него врезался Aurus с правительственными номерами.

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В результате столкновения пострадал один человек, но от госпитализации отказался, сообщает Baza. В то же время пропагандистское агентство ТАСС пишет, что пострадавших нет. Был ли сам Кирилл в автомобиле, пока неизвестно.



В то же время российский Интерфакс со ссылкой на источник пишет, что в РПЦ отрицают, что автомобиль патриарха попал в аварию. Там утверждают, что он якобы «подъезжает к храму Христа Спасителя».

