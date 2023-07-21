«Усилились страхи». Кремль начал скрывать маршруты поездок Путина по России — СМИ 21 июля, 14:42 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин все больше окружает себя режимом секретности, теперь Кремль начал скрывать перемещения диктатора в ходе официальных поездок по территории России, сообщает Moscow Times.

Издание пишет, что после того, как в мае беспилотники едва не атаковали резиденцию Путина в Ново-Огарево, а спустя месяц танки ЧВК Вагнер едва не вошли в Москву, Кремль начал скрывать перемещения диктатора.

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На ежедневном брифинге в четверг, 21 июля, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал поездку диктатора в один из российских регионов, но отказался назвать, какой именно.

«По понятным причинам мы сейчас не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения, будем сегодня это делать в течение дня», — сказал он.

Спустя примерно шесть часов стало известно, что Путин прилетел в Мурманск, и это произошло впервые с 2014 года.

Знакомые с ситуацией источники сообщали, что после бунта Евгения Пригожина в Кремле усилились страхи внутренней дестабилизации и переворота. По словам одного из них, бывшего чиновника Кремля, сейчас «все находятся под подозрением» ФСБ.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин сообщил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал провальный бунт Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы, предположив, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом», а Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию.