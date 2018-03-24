Марш за нашу жизнь. В США прошли массовые акции за ограничение оружия

Дебаты о необходимости ужесточения контроля за оружием вспыхивают в США с новой силой

Сотни тысяч человек вышли в субботу на улицы Вашингтона, чтобы принять участие в общенациональной акции Марш за наши жизни(March For Our Lives), посвященной запрету на свободную продажу оружия. Марши и демонстрации под такими же лозунгами пройдут в этот день в сотнях городов США, а также в странах Европы, Африки, Азии и в Австралии.

Об этом сообщает Голос Америки.

Организаторами массовой протестной акции выступили ученики школы Marjory Stoneman Douglas в Паркленде, штат Флорида, где 14 февраля в результате стрельбы погибли 17 человек. После этого активисты начали кампанию, вскоре ставшую общенациональной, требуя запретить свободную продажу оружия и ужесточить контроль в этой сфере. Несмотря на широкую общественную поддержку, федеральные власти в Вашингтоне и Конгресс США пока не ответили на требования школьников из Флориды.

Дебаты о необходимости ужесточения контроля за оружием вспыхивают в США с новой силой после каждой трагедии, связанной с массовой стрельбой. Тем не менее, пока никаких заметных изменений в этой сфере так и не произошло.

Организаторы национальной акции уже заявили, что менее чем за два месяца им удалось собрать 3,8 миллиона долларов. Эти деньги пойдут на поддержку кандидатов, выступающих за ужесточение контроля над оружием, на предстоящих осенью промежуточных выборах в Конгресс США.

Инициативу школьников публично поддержали многие знаменитости в США. Ожидается, что в субботней акции в Вашингтоне примут участие актер Джордж Клуни, певицы Ариана Гранде, Мили Сайруси другие.