Марш в поддержку Голунова: на акции в центре Москвы задержали журналистов Медузы
В Москве начались задержания на акции в поддержку журналиста Медузы Ильи Голунова, сообщает Медуза.
Полиция задержала журналистов Медузы Илью Жегулева и Андрея Перцева
Полицейские задерживают участников акции, которые вышли в футболках в поддержку Голунова, в основном уводят мужчин.
Как сообщил журналист издания Перцев, он и Жегулев освещали акцию в обычных футболках. По словам Перцева, они показывали полицейские пресс-карты, но это не помогло.
По данным ОВД-Инфо, полиция задержала не менее 23 человек. Многие задержанные — люди в футболках «Я/Мы Иван Голунов».
7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова.
Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного производства против Голунова.
Решение принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.