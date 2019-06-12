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Марш в поддержку Голунова: на акции в центре Москвы задержали журналистов Медузы

Сегодня, 12:45
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Марш в поддержку Голунова: на акции в центре Москвы задержали журналистов Медузы - фото

@Ovcharenko95

Акция в центре Москвы

В Москве начались задержания на акции в поддержку журналиста Медузы Ильи Голунова, сообщает Медуза.

Полиция задержала журналистов Медузы Илью Жегулева и Андрея Перцева

Полицейские задерживают участников акции, которые вышли в футболках в поддержку Голунова, в основном уводят мужчин.

Как сообщил журналист издания Перцев, он и Жегулев освещали акцию в обычных футболках. По словам Перцева, они показывали полицейские пресс-карты, но это не помогло.

По данным ОВД-Инфо, полиция задержала не менее 23 человек. Многие задержанные — люди в футболках «Я/Мы Иван Голунов».

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7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного производства против Голунова.

Решение принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Теги:   Москва Россия

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