Марш в поддержку Голунова: на акции в центре Москвы задержали журналистов Медузы Сегодня, 12:45 Цей матеріал також доступний українською @Ovcharenko95 Акция в центре Москвы @Ovcharenko95

В Москве начались задержания на акции в поддержку журналиста Медузы Ильи Голунова, сообщает Медуза.



Полиция задержала журналистов Медузы Илью Жегулева и Андрея Перцева

Полицейские задерживают участников акции, которые вышли в футболках в поддержку Голунова, в основном уводят мужчин.

Как сообщил журналист издания Перцев, он и Жегулев освещали акцию в обычных футболках. По словам Перцева, они показывали полицейские пресс-карты, но это не помогло.

По данным ОВД-Инфо, полиция задержала не менее 23 человек. Многие задержанные — люди в футболках «Я/Мы Иван Голунов».

7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова.



Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного производства против Голунова.

Решение принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.