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Марш в поддержку Голунова. На акции в центре Москвы проходят массовые задержания

Сегодня, 12:45
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Марш в поддержку Голунова. На акции в центре Москвы проходят массовые задержания - фото

REUTERS/Shamil Zhumatov

Акция в центре Москвы

В Москве начались задержания на акции в поддержку журналиста Медузы Ильи Голунова, сообщает Медуза.

Полиция задержала журналистов Медузы Илью Жегулева и Андрея Перцева

Полицейские задерживают участников акции, которые вышли в футболках в поддержку Голунова, в основном уводят мужчин.

Как сообщил журналист издания Перцев, он и Жегулев освещали акцию в обычных футболках. По словам Перцева, они показывали полицейские пресс-карты, но это не помогло.

По данным ОВД-Инфо, полиция задержала почти 100 человек. Многие задержанные — люди в футболках «Я/Мы Иван Голунов».

Журналисты сообщают, что полицейские и сотрудники Росгвардии грубо задерживают участников акции, в том числе применяют силу к женщинам.

7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного производства против Голунова.

Решение принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Теги:   Москва Россия

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