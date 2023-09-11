Самое страшное землетрясение за полвека. В Марокко тысячи людей ночуют под открытым небом, поселки и города в руинах, жертв более 2,1 тыс 11 сентября, 10:34 Сюжет Семья в импровизированной палатке в разрушенном городе Амизмиз, 10 сентября (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Землетрясение в Марокко, самое мощное в этой африканской стране за 60 лет, унесло жизни уже более 2,1 тыс. человек — и количество жертв будет только расти, сообщают международные агентства. В течение выходных в стране начали хоронить погибших, а под завалами до сих пор ищут живых.

После землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло поздно вечером 8 сентября, сотни людей провели уже третью ночь под открытым небом, сообщает Reuters, — как из-за масштабов разрушений, так и из-за угрозы афтершоков.

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По последним официальным данным, число погибших возросло до 2122 человек, еще по меньшей мере 2421 человек получили ранения. Это самое смертоносное землетрясение в Марокко с 1960 года, когда стихийное бедствие унесло жизни по меньшей мере 12 тыс. человек.

Землетрясение нанесло непоправимый ущерб исторической части города Марракеш, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является популярной локацией среди туристов в Марокко. В частности здесь разрушена мечеть 12 века. Конструкции многих домов вокруг эпицентра землетрясения легко разрушались, поскольку были построены из глинобитного кирпича и древесины или цемента и бриз-блоков.

Гуманитарная катастрофа в Марокко — еще более масштабная. Тысячи марокканцев до сих пор вынуждены искать еду, воду и убежище, а во многих регионах еще продолжаются поиски пропавших без вести. В пострадавших районах большинство магазинов повреждены и закрыты, поэтому трудно найти даже базовые продукты и товары.

Reuters и CNN сообщают, что тяжелее всего сейчас приходится жителям отдаленных поселков, в частности в Атласских горах, куда труднее всего добраться работникам спасательных служб. По данным властей, некоторые дороги в горах оставались абсолютно непроездными даже через 48 часов после землетрясения.

В поселке Мулай Брахим в 40 км к югу от Марракеша жители рассказали репортерам, как откапывали погибших из-под обломков и завалов голыми руками. 36-летний местный житель Яссин Нумгар пожаловался на нехватку воды, еды и электроэнергии, отметив, что государственной помощи здешние жители пока получили недостточно. А в селе неподалеку от города Асни, расположеном еще выше Мулай Брахима, первая госпомощь прибыла лишь в воскресенье утром. В этом двухтысячном поселении почти каждый житель потерял дом.

«Следующие два-три дня будут критическими для поиска людей, которые оказались под завалами», — сказала Reuters Кэролайн Холт, операционный директор Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

«Десятки ярко-желтых палаток теперь являются убежищем для людей, чьи дома стали непригодными для проживания вследствие землетрясения», — пишет CNN, однако такие палатки мало спасают от жаркого марокканского солнца днем, отмечает американский телеканал. Кое-где, например в селе Мулай Брахим, нет и палаток: люди до сих пор спят на улицах или на футбольном поле неподалеку.

Власти Марокко уже заявили, что примут предложения помощи от других стран и будут работать над координацией усилий спасателей. Соответствующую помощь уже предложили Испания, Франция, США и Турция, где серия землетрясений в феврале унесла жизни более 50 000 человек.

NV собрал фотографии за последние несколько дней, свидетельствующие о масштабе трагедии в Марокко.

Мужчина стоит возле разрушенных домов в поселке Мулай Брахим, 10 сентября



Фото: REUTERS/Hannah McKay

Женщина спасает свои вещи из разрушенного жилья, поселок Мулай Брахим, 10 сентября



Фото: REUTERS/Hannah McKay

Похороны двух жертв землетрясения в поселке Мулай Брахим, 10 сентября



Фото: REUTERS/Hannah McKay

Разрушенный жилой дом в деревне Тансгарт возле города Асни, 9 сентября

Фото: REUTERS/Abdelhak Balhaki

Женщина и ее муж, травмированный в результате землетрясения, готовятся провести вторую ночь под открытым небом в деревне Тансгарт возле города Асни, 9 сентября



Фото: REUTERS/Abdelhak Balhaki

Полностью разрушенная улица в Тафегахте, отдаленном селении в Атласских горах



Фото: REUTERS/Ahmed El Jechtimi

48-летняя Фатна Дуду выносит свои вещи, которые спасла из-под завалов жилья в городке Амизмиз, 10 сентября



Фото: REUTERS/Nacho Doce

Спасатели достают тело погибшего в Амизмизе, 10 сентября



Фото: REUTERS/Nacho Doce

Семья в импровизированной палатке в Амизмизе, 10 сентября



Фото: REUTERS/Nacho Doce

Руины городка Амизмиз, 10 сентября

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Жительница разрушенного городка Амизмиз и ее двухлетний ребенок под открытым небом, 10 сентября

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Желтые палатки, которыми удалось обеспечить лишь часть пострадавших (Амизмиз, 10 сентября)

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Последствия землетрясения в историческом центре города Марракеш, 9 сентября



Фото: REUTERS/Hannah McKay

Дети играют в футбол возле женщины, которая вынуждена спать под открытым небом в Марракеше, 9 сентября

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Масштаб разрушений в Марракеше, 9 сентября



Фото: REUTERS/Abdelhak Balhaki

На глазах этой женщины спасатели только что достали из-под завалов тело близкого человека, город Уирган, 10 сентября

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Спасатели несут тело погибшего в городе Уирган, 10 сентября

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Спутниковые снимки разрушенных городов и поселков Марокко

Городок Уирган

Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Город Амизмиз

Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Аль-Хауз, где видно заблокированную в результате землетрясения дорогу



Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS