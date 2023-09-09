Мощное землетрясение в Марокко: количество погибших превысило 800, более 600 человек ранены 9 сентября, 14:07 Разрушенное здание в результате землетрясения в Марокко (Фото:REUTERS/Abdelhak Balhaki)

Количество погибших в результате землетрясения в Марокко, которое произошло в субботу, 9 сентября, возросло до 820 человек, ранее сообщалось о 632 погибших.

Об этом сообщает ВВС.

Министерство внутренних дел Марокко сообщило, что в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 672 человека, в том числе 205 человек находятся в тяжелом состоянии.

Видео дня

Туристка из Великобритании Клара Беннетт рассказала, что была в Марракеше, когда произошло землетрясение.

«Я как раз чистила зубы, и тут весь пол задрожал. Раздался грохот. Это было ужасно», — вспоминает она.

По ее словам, когда они с родными вышли на улицу, вокруг них «рушились здания».

Британка рассказала, что после землетрясения люди помогали друг другу, раздавали воду и еду.

В субботу, 9 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8.

Эпицентр находился в горах Высокого Атласа, в 71 км юго-западнее Марракеша. Толчки зафиксированы на глубине 18,5 км.

По данным МВД страны, погибли люди в Марракеше и нескольких районах к югу от него.