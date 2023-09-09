«Люди были в шоке и панике». В Марокко произошло землетрясение, почти 300 человек погибли, в Марракеше обрушились здания 9 сентября, 08:41 В Марокко произошло землетрясение (Фото:Al Maghribi Al Youm/via REUTERS)

В Марокко в результате землетрясения погибли по меньшей мере 296 человек, 153 человека получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщает ВВС.

По данным министерства внутренних дел Марокко, в центральной части страны произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8 балла.

Эпицентр находился в горах Высокого Атласа, в 71 км к юго-западу от Марракеша, на глубине 18,5 км.

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Землетрясение произошло в 23:11 по местному времени. Через 19 минут произошел афтершок силой 4,9 балла.

По данным министерства, погибли люди в Марракеше и нескольких районах к югу от него.

На видеороликах, которые были размещены на сайте X (бывший Twitter), видны поврежденные здания, трясущиеся постройки и заваленные обломками улицы. Люди убегают.

Некоторые здания в старом городе Марракеша обрушились.

«Все люди были в шоке и панике. Дети плакали, родители были в смятении», — рассказал местный житель Абдельхак Эль Амрани.

По его словам, электричество и телефонные линии были отключены в течение десяти минут.