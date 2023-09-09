«Настоящая катастрофа». Количество погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 600 человек 9 сентября, 10:26 В Марокко произошло землетрясение (Фото:REUTERS/Abdelhak Balhaki)

Количество погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632 человек, ранее сообщалось о 296 погибших.

Об этом сообщает ВВС.

Кроме того, 329 человек получили ранения. 51 человек находится в критическом состоянии.

Мишель Бизе из Франции, который в момент землетрясения был в Марокко рассказал, что во время подземных толчков он думал, что «кровать улетит».

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«Это был полный хаос, настоящая катастрофа, безумие», — сказал он.



В субботу, 9 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение, магнитудой 6,8.

Эпицентр находился в горах Высокого Атласа, в 71 км к юго-западу от Марракеша, на глубине 18,5 км.

По данным МВД страны, погибли люди в Марракеше и нескольких районах к югу от него.