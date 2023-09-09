«Настоящая катастрофа». Количество погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 600 человек
В Марокко произошло землетрясение (Фото:REUTERS/Abdelhak Balhaki)
Количество погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632 человек, ранее сообщалось о 296 погибших.
Об этом сообщает ВВС.
Кроме того, 329 человек получили ранения. 51 человек находится в критическом состоянии.
Мишель Бизе из Франции, который в момент землетрясения был в Марокко рассказал, что во время подземных толчков он думал, что «кровать улетит».
«Это был полный хаос, настоящая катастрофа, безумие», — сказал он.
В субботу, 9 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение, магнитудой 6,8.
Эпицентр находился в горах Высокого Атласа, в 71 км к юго-западу от Марракеша, на глубине 18,5 км.
По данным МВД страны, погибли люди в Марракеше и нескольких районах к югу от него.