Первая страна Африки. Марокко предоставит Украине запчасти для танков Т-72 9 декабря, 17:49 Танк Т-72 (Фото:Balcer via Wikipedia)

Марокко по рекомендации США поставит в Украину запчасти для танков Т-72. Это впервые, когда страна в Африке предоставляет военную помощь украинской стороне.

Об этом сообщает Le Journal De L’afrique.

Издание напоминает, что в апреле США искали танки Т-72 для поставки их украинским военнослужащим. Позже Польша предложила свою помощь.

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«Эти танки стали редкостью на Западе», — пишут журналисты.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за предоставление танков Т-72.

4 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в декабре Украина получит первые 26 восстановленных и модернизированных танков благодаря решению Нидерландов, США и Чехии.

