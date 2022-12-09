Первая страна Африки. Марокко предоставит Украине запчасти для танков Т-72

9 декабря, 17:49
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Танк Т-72 (Фото:Balcer via Wikipedia)

Танк Т-72 (Фото:Balcer via Wikipedia)

Марокко по рекомендации США поставит в Украину запчасти для танков Т-72. Это впервые, когда страна в Африке предоставляет военную помощь украинской стороне.

Об этом сообщает Le Journal De L’afrique.

Издание напоминает, что в апреле США искали танки Т-72 для поставки их украинским военнослужащим. Позже Польша предложила свою помощь.

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«Эти танки стали редкостью на Западе», — пишут журналисты.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за предоставление танков Т-72.

4 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в декабре Украина получит первые 26 восстановленных и модернизированных танков благодаря решению Нидерландов, США и Чехии.

https://www.youtube.com/watch?v=Ii0cqXIowWk&t=2s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Танки Российская агрессия Африка Вооружение Военная помощь Марокко Война России против Украины

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