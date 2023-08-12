Марокко накрыла сильная песчаная буря, есть погибший

12 августа, 05:10
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Песчаную бурю сопровождали сильные порывы ветра, скорость которых достигала 80 километров в час (Фото:Дженнифер Кили /via REUTERS)

Песчаную бурю сопровождали сильные порывы ветра, скорость которых достигала 80 километров в час (Фото:Дженнифер Кили /via REUTERS)

Туристический центр Марокко Марракеш пострадал от песчаной бури, которая погрузила город в красную пустыню.

Об этом пишет Morocco World News.

Оживленный город был окутан темнотой, когда песчаная буря прокатилась, заслонив небо и оставив за собой следы разрушений.

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По данным Главного управления метеорологии (DGM), песчаную бурю сопровождали сильные порывы ветра, скорость которых достигала 80 километров в час.

Видео дня

Эти мощные ветры наносят значительный материальный ущерб деревьям, зданиям и инфраструктуре.

Местные СМИ также сообщают, что шторм унес жизнь человека возле площади Джемаа-эль-Фна.

«18-летний юноша погиб после того, как на него упало дерево в районе Белк-стрит вблизи площади Джемаа-эль-Фна», — говорится в сообщении местных СМИ.

Пострадавшего, имя которого официально не разглашается, придавило упавшее дерево. Еще одна особь едва выжила после раздавливания.

«Еще один человек был серьезно ранен в Баб Аль-Футух на площади Джемаа-эль-Фна. От сильного ветра на него упало массивное колесо», — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Марокко Марракеш

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