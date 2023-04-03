Во Франции министерша соцэкономики снялась для Playboy, чтобы поддержать права женщин. Политики ее раскритиковали 3 апреля, 18:44 Марлен Скиаппа (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Во Франции министер по вопросам соцэкономики и французских ассоциаций Марлен Скиаппа появилась на обложке журнала Playboy. Ее начали критиковать однопартийцы и политические оппоненты.

Об этом пишет CNN.

Скиаппа была одета в белое платье, а также дала изданию большое интервью о правах женщин и ЛГБТ-сообщества. В 2017 году она заняла должность первой в истории Франции министра по вопросам гендерного равенства и успешно продвигала новый закон о сексуальных домогательствах, позволяющий на месте выписывать штрафы мужчинам, которые домогаются или преследуют женщин на улице.

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«Защита права женщин распоряжаться своим телом — актуальный вопрос кругом и всегда. Во Франции женщины свободны. Со всем уважением к недоброжелателям и лицемерам», — написала она 1 апреля.

Фото: Playboy

За съемку для Playboy министра непублично раскритиковала, в частности, премьер-министр Франции Элизабет Борн. Она заявила ей, что это «неуместно, особенно в этот период», когда Париж переживает социальный и политический кризис.

Также среди критиков — политик и бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон. Кроме решения Скиаппы сделать фото для обложки Playboy, его возмутили планы президента Эммануэля Макрона дать на этой неделе интервью детскому журналу Pif Gadget. Меланшон считает, что «Франция съезжает с рельсов».

В защиту французскй министра встал глава МВД Жеральд Дарманин. Он выразил ей свое уважение, назвав «сильной женшиной-политиком».