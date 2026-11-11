Государственный секретарь США Марко Рубио использует военную авиацию для полетов во Флориду на матчи по американскому футболу с участием команды «Гейторс», за которую играет его сын Энтони.

Об этом 11 ноября сообщает издание The Washington Post cо ссылкой на собственные источники.

«Энтони Рубио играет в команде Гейторс на позиции приглашенного раннинбека — и госсекретарь регулярно прилетает, чтобы посмотреть его игры — в том числе как минимум пять раз этой осенью Сам Рубио-старший говорит, что его поездки связаны с тем, что знакомо любому родителю: с желанием просто быть рядом. Но они также обходятся налогоплательщикам в копеечку», — пишет издание.

Реклама

В Госдепартаменте заявили WP, что с момента вступления в должность в феврале 2025-го Рубио прилетал как минимум на 10 футбольных матчей Гейторс.

«При этом он летал в аэропорт Гейнсвилл Риджинал на правительственном самолете не менее 23 раз, включая 15 поездок, которые в Госдеп квалифицировало как исключительно личные», — пишет издание.

Как выяснило WP, исходя из расценок, опубликованных Пентагоном, эти полеты Рубио обошлись правительству США более чем в $1,2 млн.

«Главе Пентагона, директорам ФБР и ЦРУ, а также главе Госдепа по соображениям безопасности запрещено летать коммерческими рейсами, и при поездках по личным делам он обязан возместить правительству сумму, эквивалентную стоимости билета эконом-класса. Информация о возмещении расходов чиновниками редко обнародуется, но требуемые суммы покрывают лишь небольшую часть реальных затрат, что время от времени вызывает пристальное внимание и споры как в отношении чиновников-республиканцев, так и демократов», — пишет издание.

Рубио, который помимо поста госсекретаря, работает на посту советника по национальной безопасности президента США, летает в основном на самолетах Gulfstream C-37A и C-37B — согласно данным, полученным WP из общедоступных сервисов отслеживания полетов.

«За использование этих самолетов Пентагон выставляет счета другим федеральным агентствам в размере около $9100 за час полета. В трех поездках Рубио летал на гораздо более крупном самолете Boeing C-32A — таком, который часто используемом для перевозки вице-президента США и других топ-чиновников. Стоимость полета на нем составляет около $18 600 в час», — пишет издание.

Реклама:

И сам Рубио, и чиновники Госдепа отказались сообщить WP, какую сумму госсекретарь возместил правительству.

«Я старался и буду стараться посещать как можно больше мероприятий, важных для меня лично и для моей семьи», — заявил Рубио в ответ на вопросы издания.

Как сообщило издание, Энтони Рубио, третий из четырёх детей госсекретаря, всю юность он играл в Майами, а в 2023 году поступил во Флоридский университет в качестве walk-on — то есть его не приглашали скауты в команду и он не получает спортивную стипендию.

«За Гейторс, команду Университета Флориды, Энтони, ныне студент последнего курса, редко выходил на поле. На втором курсе он в качестве раннинбэка забил свой единственный тачдаун. Всего за четыре года он „набегал“ 75 ярдов и сыграл всего в четырех матчах», — пишет WP.

По информации издания, Рубио посещал каждый матч, в котором играл его сын, а также ряд матчей, в которых тот так и не вышел на поле.

Госсекретарь также посетил как минимум два матча, не связанных ни с его сыном, ни с его альма-матер — игру между Университетом Майами и Университетом Нотр-Дамом в августе 2025 года и финал Чемпионата США по американскому футболу среди колледжей в Майами в январе 2026-го, пишет издание.

Как рассказали WP восемь сотрудников аэропорта Гейнсвилл и частных авиакомпаний на условиях анонимности, Рубио часто путешествует в сопровождении охранников и помощников.

«В Госдепе отказался подтвердить списки пассажиров рейсов Рубио, а сам госсекретарь не обязан возмещать расходы за других сотрудников ведомства, сопровождающих его во время личных поездок», — пишет издание.

Реклама:

Как показывают данные, кроме поездок на матчи, Рубио совершил шесть поездок в Гейнсвилл, которые совпали с каникулами в Университете Флориды, церемониями вручения дипломов или перерывом в футбольном расписании. В Госдепе не ответили на вопросы о характере этих поездок, подытожили в WP.