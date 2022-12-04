Украина и США вместе работают над новыми санкциями против РФ — Маркарова 4 декабря, 02:47 Оксана Маркарова (Фото:Оксана Маркарова/Facebook)

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что правительства двух стран вместе работают над введением новых санкций против РФ.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы не прекращали работу над этим. Наша точка зрения - Россия должна быть максимально изолирована, и санкции должны быть расширены, и мы, безусловно, работаем над новыми пакетами. Мы, безусловно, предоставляем всю информацию, работаем с партнерами для того, чтобы санкции постоянно расширялись", – заявила Маркарова.

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Она подчеркнула, что рассматриваются дальнейшие ограничения как в отношении российских банков, так и против юридических и физических лиц.