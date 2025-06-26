Рютте заявил, что не называл Трампа «папой» и объяснил свои слова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался объяснить свои слова, в которых назвал президента США Дональда Трампа «папочкой» , заявив, что сделал это в шутку.

Об этом сообщает The Hill.

«Относительно „папочки“, я не называл его „папочкой“. Я лишь сказал, что иногда в Европе я слышу, как некоторые страны спрашивают: „Эй, Марк, останутся ли США с нами?“. И я ответил, что это звучит немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: „Эй, ты все еще остаешься с семьей?“. Поэтому в этом смысле я использовал слово „папа“ — не то чтобы я называл президента Трампа папой», — сказал Рютте журналистам позже в тот же день.

Ранее сообщалось, что Рютте, комментируя действия Трампа на Ближнем Востоке, заявил, что «папе иногда приходится говорить жестко».

В частности, после того, как Трамп сравнил Израиль и Иран с «двумя детьми на школьном дворе», Рютте добавил свою аналогию.

Реклама

«Тогда папе иногда приходится говорить жестко», — сказал он во время саммита НАТО.

Также журналисты спросили Трампа о его реакции на слова Рютте о «папочке».

"Он меня любит, мне кажется, что любит. А если нет — я вам скажу, вернусь и устрою ему, ладно? Но он… он сделал это очень нежно, сказал: «папочка»", — добавил президент США.

24 июня Трамп похвастался частным сообщением от Марка Рютте, в котором тот поздравил его с «решительными действиями» по Ирану и достижением согласия между всеми союзниками Альянса по увеличению оборонных расходов.

В сообщении говорилось: «Поздравляю и благодарю за ваши решительные действия в отношении Ирана — это было действительно чрезвычайно. Никто другой не осмелился это сделать. Это будет гарантировать нашу безопасность».

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) состоялся саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой является ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отходит на второй план.