Рубио назвал Ди Венса потенциальным кандидатом на выборах президента США в 2028 году

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что следующим кандидатом на пост президента США от Республиканской партии может стать вице-президент Джей Ди Вэнс, если он решит баллотироваться.

Об этом Рубио сказал в интервью Fox News.

В ходе разговора ведущая отметила, что, по данным ряда источников, Дональд Трамп рассматривает Рубио как возможного преемника движения MAGA ( Make America Great Again). На вопрос, готов ли он участвовать в выборах 2028, если Трамп этого пожелает, Рубио ответил, что движение возглавит другой человек.

« Я считаю, что следующим кандидатом от Республиканской партии будет вице-президент США Джей Ди Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой добрый друг и отлично справляется со своими обязанностями», — сказал Марко Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что у Трампа сильная команда, все члены которой «работают по реализации программы президента».

« Проясним: наша работа – это выполнение президентской программы. Мы можем советовать или предлагать идеи, но в конечном счете решение принимает Трамп — избранный американским народом», — добавил он.

В марте 2025 года Axios сообщало, что Джей Ди Вэнс рассматривается соратниками Трампа как вероятный будущий кандидат в президенты США. По мнению окружения, Трамп « разрушил старую Республиканскую партию», а Вэнс может довести трансформацию до завершения.

Сам Вэнс ранее также заявлял, что готов возглавить государство, но только « если с Дональдом Трампом что-нибудь произойдет».