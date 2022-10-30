«В элите есть недовольство и страх». Марк Фейгин — о возможности заговора против Путина 30 октября, 00:11 В российских элитах есть недовольство и страх (Фото:Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS)

Бывший депутат Госдумы РФ, а теперь оппозиционный блоггер Марк Фейгин считает, что среди российской элиты царит недовольство из-за войны, однако окружение Путина боится неудачи при попытке переворота.

Об этом Фейгин рассказал в интервью НВ.

Отвечая на вопрос о том, осталось ли ближайшее окружение Путина всё так же ему верным, Фейгин сказал, что на фоне затягивающейся войны там наблюдается недовольство.

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«Если мы говорим об окружении Путина, то это люди, которые принимают решение. Безусловно, там настроения разнообразные. Есть часть такая, которая не может открыто и публично с этим выступить, которая не довольна ходом событий. Да, если бы война завершилась за 2−3 дня, они бы приняли это. Но война продолжается и никакой перспективы победы в ней нет, а издержки растут. При этом элита ничего не получает кроме проблем. Санкции, трудности с управлением государственными процессами, необходимость проведения мобилизации. Это же всё гигантское напряжение», — отметил оппозиционер.

«Более того, губернаторов, составляющих нижний этаж элиты, также напрягают, заставляют использовать собственные деньги, аппарат для того, чтобы заниматься мобилизацией, войной», — добавил он.

Фейгин подчеркнул, что в российских элитах боятся совершать переворот против Путина.

«В элите есть недовольство, но оно не организовано. То есть, нет такого, что это недовольство может завтра вылиться в переворот, в заговор или во что-то подобное. Элита труслива, боится, что в результате этого они могут не добиться цели — не устранить Путина, не прекратить войну. Этот страх не даёт им ничего сделать», — сказал он.