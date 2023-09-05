Дочь Путина продолжает публиковаться в научных журналах США и Швейцарии — СМИ

5 сентября, 17:08
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Мария Воронцова (Фото:Скриншот видео Россия 24 / YouTube)

Мария Воронцова (Фото:Скриншот видео Россия 24 / YouTube)

Научные работы старшей дочери российского диктатора Владимира Путина Марии Воронцовой продолжают публиковать в журналах США и Швейцарии, сообщает Можем объяснить.

Воронцова является кандидатом медицинских наук и эндокринологом по образованию. Она продолжает публиковаться в западных научных журналах.

Издание уточняет, что ссылка на ее публикации есть на сайте московского университета Истина, где собраны научные тексты всех сотрудников вуза.

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«Она пишет статьи по эндокринологии и медицине в американских и швейцарских издательствах: The Endocrine Society и MDPI Publishing. В 2022 и 2023 году вышли четыре текста Воронцовой», — говорится в материале.

Отмечается, что три из них вышли после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Воронцова выпускает статьи не одна, а в соавторстве с коллегами из Московского государственного университета, в частности с факультета фундаментальной медицины, где с 2022 года занимает должность заместителя декана.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Россия Владимир Путин Швейцария Научные исследования

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