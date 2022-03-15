Адвокаты более десяти часов не могут найти сотрудницу пропагандистского Первого канала, которая ворвалась в эфир с призывом прекратить войну 15 марта, 11:24 Цей матеріал також доступний українською Овсянникова ворвалась в эфир Первого канала (Фото:Скриншот видео Двач / Telegram)

Адвокаты до сих пор не могут найти редактора российского пропагандистского Первого канала Марину Овсянникову, которую задержали вечером в понедельник, 14 марта после того, как она ворвалась в прямой эфир.

Об этом сообщил адвокат Даниил Берман, пишет Медуза.

Изначально сообщалось, что Овсянникову увезли в ОВД Останкинского района Москвы, но полицейские заявили правозащитникам, что в отделе ее нет.

В ночь на вторник, 15 марта стало известно, что задержанную нашли в дежурной части телецентра Останкино. Однако, когда адвокату удалось туда попасть, Овсянниковой он там не обнаружил. Тогда же источник ОВД-Инфо рассказал, что ее нет в ОВД Останкино.

Вечером 14 марта в прямом эфире российского Первого канала вышла редактор Марина Овсянникова с призывом остановить войну России против Украины. Ее уже задержали.

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