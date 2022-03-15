Адвокаты более десяти часов не могут найти сотрудницу пропагандистского Первого канала, которая ворвалась в эфир с призывом прекратить войну

15 марта, 11:24
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Овсянникова ворвалась в эфир Первого канала (Фото:Скриншот видео Двач / Telegram)

Овсянникова ворвалась в эфир Первого канала (Фото:Скриншот видео Двач / Telegram)

Адвокаты до сих пор не могут найти редактора российского пропагандистского Первого канала Марину Овсянникову, которую задержали вечером в понедельник, 14 марта после того, как она ворвалась в прямой эфир.

Об этом сообщил адвокат Даниил Берман, пишет Медуза.

Изначально сообщалось, что Овсянникову увезли в ОВД Останкинского района Москвы, но полицейские заявили правозащитникам, что в отделе ее нет.
https://www.youtube.com/embed/U2aW2lkk1mg
В ночь на вторник, 15 марта стало известно, что задержанную нашли в дежурной части телецентра Останкино. Однако, когда адвокату удалось туда попасть, Овсянниковой он там не обнаружил. Тогда же источник ОВД-Инфо рассказал, что ее нет в ОВД Останкино.

Вечером 14 марта в прямом эфире российского Первого канала вышла редактор Марина Овсянникова с призывом остановить войну России против Украины. Ее уже задержали.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Пропаганда Война России против Украины

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