Адвокаты более десяти часов не могут найти сотрудницу пропагандистского Первого канала, которая ворвалась в эфир с призывом прекратить войну
Овсянникова ворвалась в эфир Первого канала (Фото:Скриншот видео Двач / Telegram)
Адвокаты до сих пор не могут найти редактора российского пропагандистского Первого канала Марину Овсянникову, которую задержали вечером в понедельник, 14 марта после того, как она ворвалась в прямой эфир.
Об этом сообщил адвокат Даниил Берман, пишет Медуза.
Вечером 14 марта в прямом эфире российского Первого канала вышла редактор Марина Овсянникова с призывом остановить войну России против Украины. Ее уже задержали.
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