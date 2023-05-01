В аэропорту Кишинева задержали вице-главу пророссийской партии Марину Таубер 1 мая, 12:35 В Молдове арестовали Марину Таубер (Фото:Марина Таубер/Facebook)

Вице-глава молдавской пророссийской партии Шор Марина Таубер была задержана в понедельник, 1 мая, в международном аэропорту Кишинева на пути в Тель-Авив. Об этом сообщает Poind.md.

Задержание произведено на основании постановления прокурора Антикоррупционной прокуратуры Молдовы. Марина Таубер подозревается в подделке финансовых отчетов партии и причастности к схеме ее незаконного финансирования " криминальной группой" лидера партии Шор — Илана Шора.

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28 апреля Антикоррупционная прокуратура обратилась к судье с ходатайством о замене меры пресечения в виде условного освобождения под судебный контроль на предварительный арест в связи с нарушением Таубер условий меры пресечения. 29 апреля Таубер потребовала отложить судебное заседание, чтобы она могла поехать в Израиль. Учитывая, что обвиняемая уже несколько раз нарушала условия, поставленные судьями, прокуратура сочла необходимым задержать ее в аэропорту, поскольку существовал значительный риск того, что она скроется от органа уголовного розыска.

Незадолго до задержания депутат опубликовала видеообращение на своей странице в Facebook. В нем она заявила, что знала, что будет задержана, но запланировала вылет за границу, где ей придется пройти некоторые медицинские обследования.

«Я планировала сегодня вылететь за границу, поездка была запланирована давно. Мне нужно посетить врача, и я не знала, что по мне будет судебное заседание в связи с изменением меры пресечения. Хочу сообщить всем, чтобы не волновались, я еду на несколько дней и вернусь в четверг утром, у меня тоже есть обратный билет. Мне нужен этот выезд, потому что у меня не было возможности сделать это раньше и не знала о планах прокуратуры», — сказала Таубер.

13 апреля Апелляционная палата Кишинева приговорила беглого депутата, лидера партии Шор Илана Шора к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества более чем на 270 миллионов долларов. Суд также запретил Шору занимать должности в банковской системе в течение пяти лет и конфисковал его активы в пользу государства. В 2015 году Илана Шора осудили по делу о «краже миллиарда» до 7,5 лет заключения за мошенничество и отмывание денег. В 2019 году Илан Шор уехал из Молдовы. По некоторым данным, в настоящее время он находится в Израиле.