В аэропорту Кишинева задержали вице-главу пророссийской партии Марину Таубер
В Молдове арестовали Марину Таубер (Фото:Марина Таубер/Facebook)
Вице-глава молдавской пророссийской партии Шор Марина Таубер была задержана в понедельник, 1 мая, в международном аэропорту Кишинева на пути в Тель-Авив. Об этом сообщает Poind.md.
Задержание произведено на основании постановления прокурора Антикоррупционной прокуратуры Молдовы. Марина Таубер подозревается в подделке финансовых отчетов партии и причастности к схеме ее незаконного финансирования " криминальной группой" лидера партии Шор — Илана Шора.
28 апреля Антикоррупционная прокуратура обратилась к судье с ходатайством о замене меры пресечения в виде условного освобождения под судебный контроль на предварительный арест в связи с нарушением Таубер условий меры пресечения. 29 апреля Таубер потребовала отложить судебное заседание, чтобы она могла поехать в Израиль. Учитывая, что обвиняемая уже несколько раз нарушала условия, поставленные судьями, прокуратура сочла необходимым задержать ее в аэропорту, поскольку существовал значительный риск того, что она скроется от органа уголовного розыска.
Незадолго до задержания депутат опубликовала видеообращение на своей странице в Facebook. В нем она заявила, что знала, что будет задержана, но запланировала вылет за границу, где ей придется пройти некоторые медицинские обследования.
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«Я планировала сегодня вылететь за границу, поездка была запланирована давно. Мне нужно посетить врача, и я не знала, что по мне будет судебное заседание в связи с изменением меры пресечения. Хочу сообщить всем, чтобы не волновались, я еду на несколько дней и вернусь в четверг утром, у меня тоже есть обратный билет. Мне нужен этот выезд, потому что у меня не было возможности сделать это раньше и не знала о планах прокуратуры», — сказала Таубер.
13 апреля Апелляционная палата Кишинева приговорила беглого депутата, лидера партии Шор Илана Шора к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества более чем на 270 миллионов долларов. Суд также запретил Шору занимать должности в банковской системе в течение пяти лет и конфисковал его активы в пользу государства. В 2015 году Илана Шора осудили по делу о «краже миллиарда» до 7,5 лет заключения за мошенничество и отмывание денег. В 2019 году Илан Шор уехал из Молдовы. По некоторым данным, в настоящее время он находится в Израиле.