Редактора российского Первого канала, которая вбежала в эфир с антивоенным плакатом, оштрафовали на 30 тысяч рублей 15 марта, 18:16 Цей матеріал також доступний українською Марина Овсянникова появилась в эфире во время выпуска новостей с плакатом (Фото:скриншот видео/Первый канал)

Редактора эфира российского пропагандистского Первого канала Марину Овсянникову, которая вбежала в кадр с плакатом «Остановите войну», оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Медиазона.

Корреспондент издания сообщил, что Останкинский районный суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей. Ей вменяют статью о «несогласованной акции».

Редактор появилась в выпуске новостей вечером 14 марта с плакатом «Нет войне! Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут». Также в Сети появилось ее обращение, на котором она называет полномасштабное вторжение России в Украину преступлением и говорит, что ей стыдно из-за того, что она занималась кремлевской пропагандой. После инцидента Овсянникову задержали.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.