Марин Ле Пен предложила новое название Народного фронта

Лидер партии Народный фронт Марин Ле Пен предложила переименовать политическую силу в Национальное объединение.

В ближайшее время всем членам партии предложат удаленно проголосовать за переименование, передает The Guardian.

"Я долго обдумывала и обсуждала новое название. Оно должно нести политический посыл и четко отражать нашу политическую программу для Франции. Народ - это то, вокруг чего сосредоточена наша деятельность и наша программа, однако одного этого недостаточно - название должно отражать наше стремление сплотить людей", - заявил Марин Ле Пен.

Ранее сообщалось, что на съезде Национального фронта Франции был принят новый устав, отменяющий должность почетного председателя, которую занимал основатель партии Жан-Мари Ле Пен.

Также участники съезда партии единогласно переизбрали Марин Ле Пен на третий срок в должности председателя партии.